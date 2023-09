STF mantém a legalidade de consignado para quem recebe benefícios sociais

A concessão de créditos só começou em 10 de outubro, após o primeiro turno, quando o então candidato à reeleição ficou em 2º lugar.

Uma reportagem do UOL revelou que 99% dos empréstimos do Auxílio Brasil foram cedidos no período eleitoral, aumentando suspeitas do uso político do empréstimo para favorecer o então presidente da República. Os dados enviados pela Caixa iam de julho a dezembro de 2022.

A Caixa tarjou documentos que dariam transparência ao processo do consignado. Em outra reportagem do UOL, ficou claro que o banco estava tentando esconder comunicações sobre riscos e perdas com a linha de crédito.

O novo Bolsa Família manteve o consignado. A reformulação do programa também foi enviada em formato de medida provisória ao Congresso que, depois de aprovada, foi sancionada pelo presidente Lula (PT) em 19 de junho de 2023. As regras para o empréstimo consignado de beneficiários do Bolsa Família foram mantidas.

Neste ano, pelo menos 104 mil pessoas que pegaram o consignado foram excluídas do Bolsa Família —mas mantiveram as parcelas da dívida. O calote pode chegar a R$ 200 milhões, apurou o UOL.