Você paga muito imposto? Veja em que lugar sua profissão está no ranking

Milionários no Brasil pagam percentuais bem menores de imposto de renda do que profissionais com rendimentos (salário e outros ganhos) até R$ 8.000.

Quem ganham mais de R$ 176 mil por mês paga menos de 5,5% de IR, enquanto professores de ensino fundamental (8,1%), enfermeiros (8,8%), bancários (8,6%), assistentes sociais (8,8%) e policiais militares (8,9%) entregam mais de 8% ao Fisco.

E você, paga quanto?