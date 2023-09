Governo quer mudar saque-aniversário do FGTS; veja novas regras

O texto deve permitir ao trabalhador que optar pela modalidade de saque-aniversário a possibilidade de sacar também o saldo da conta, não apenas a multa rescisória

Ministério do Trabalho em nota enviada ao UOL

O Ministério do Trabalho estima que a implementação dessa mudança poderá gerar um impacto financeiro de até R$ 14 bilhões. No entanto, é importante destacar que a proposta ainda precisa passar pela análise do presidente Lula antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Vale mencionar que o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assumiu o cargo com o compromisso de eliminar a modalidade do saque-aniversário, que ele considera prejudicial aos trabalhadores. No entanto, devido à possibilidade de enfrentar resistências no Congresso, Marinho manifestou a intenção de revisar a medida em busca de alternativas.

Modalidades de saque do FGTS

Atualmente, existem duas formas principais de retirada do fundo:

Saque-Rescisão: Nessa modalidade, os trabalhadores têm o direito de sacar o valor integral de suas contas do FGTS, incluindo a multa rescisória, no caso de demissão sem justa causa.