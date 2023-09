Calendário Bolsa Família de setembro: veja datas de pagamento atualizadas

Na próxima semana, os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de setembro serão iniciados. O cronograma estabelecido pelo programa prevê que os repasses começarão na segunda-feira, dia 18, e serão concluídos no dia 29, de acordo com o final do número NIS de cada beneficiário.

Confira abaixo o calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro: