Bolsa Família de setembro começa a ser pago hoje; veja quem recebe

Valores e regras

O valor integral do benefício é de ao menos R$ 600 por mês. Em agosto, o valor médio dos benefícios foi de R$ 686,04. Os números de setembro ainda não foram divulgados.

O valor do benefício pode ser reduzido em 50% para as famílias que conseguem emprego e aumentam a renda. Elas receberão a metade do que até então era pago. A chamada regra de proteção começou a ser aplicada no mês de junho.

No mês passado, 21,14 milhões de famílias receberam o Bolsa Família. O governo diz que todos os meses identifica as famílias que serão incluídas e que começarão a receber os valores.

Existem seis categorias de benefícios, que variam de acordo com a situação das famílias: