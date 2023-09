Bolsa Família inclui 550 mil novos beneficiários em setembro

Os estados com mais beneficiários registrados em setembro foram: São Paulo, com 95.873 famílias incluídas, Rio de Janeiro, com 51.111, Bahia, com 42.732, Minas Gerais, com 42.173, e Pernambuco, com 31.137.

Outros meses que tiveram alta no número de beneficiários foram 694.424 famílias em março, 300 mil em junho e julho e 200 mil em maio.

Veja calendário de pagamento

O calendário do programa estabelece que os repasses serão concluídos no dia 29.

As datas de pagamento variam de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Confira, a seguir, as datas de pagamento do Bolsa Família em setembro: