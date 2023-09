Morre Tereza Grossi, primeira mulher a ser diretora do Banco Central

Em nota, o Banco Central diz que Tereza "deu contribuição valiosa no processo de modernização e profissionalização dos trabalhos da área de supervisão".

Neste momento de dor, a Diretoria do Banco Central expressa seus sinceros sentimentos de pesar aos familiares, amigos e colegas de trabalho de Tereza.

BC lamenta morte de Tereza Grossi

Em 2005, Tereza Grossi foi condenada por peculato no caso de socorro financeiro aos bancos Marka e FonteCindam. Na época, ela ocupava interinamente a chefia do Departamento de Fiscalização.

O caso do banco Marka gerou prejuízo de R$ 1 bilhão aos cofres públicos. Enquanto a FonteCindam resultou em prejuízo de cerca de R$ 500 mil.

Em 2008, ela foi absolvida pelo Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, que argumentou que Tereza apenas cumpria ordens de superiores.

Em 2012, Tereza, outros diretores do BC e banqueiros foram condenados a ressarcir os cofres públicos em R$ 6 bilhões após as operações de socorro do BC. A decisão foi da Justiça Federal do DF.