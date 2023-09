De onde vem fortuna do brasileiro rico como Spielberg e indicado ao Oscar

Quem é Walter Salles

Filho do embaixador Walther Moreira Salles e da embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves Moreira Salles, Walter é irmão do banqueiro Pedro Moreira Salles e do documentarista João Moreira Salles. Ele é meio-irmão do editor Fernando Moreira Salles, do primeiro casamento de seu pai, com Hélène Matarazzo

Os três irmãos de Walter também integram a lista de bilionários da Forbes

Após estudar economia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Walter Salles cursou licenciatura em comunicação audiovisual pela Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos

No começo da carreira de cineasta, ele dirigiu Krajcberg, o Poeta dos Vestígios (1986) e Socorro Nobre (1995). Logo em seus primeiros filmes, ele ganhou prêmios em vários festivais, como o Fipa d'Or de Melhor Documentário, da França, e Prêmio do Público no Festival dei Popoli, em Florença, na Itália

Em 1998, Walter Salles lançou um dos principais longas-metragens da história do cinema nacional: Central do Brasil. Indicado a dois Oscars, o filme concorreu a melhor filme estrangeiro e Fernanda Montenegro, protagonista, concorreu como melhor atriz. O longa-metragem, porém, não ganhou em nenhuma categoria