Recebi um Pix por engano; como faço para devolver o dinheiro?

Prático, rápido e seguro, o Pix logo se tornou o meio de pagamento preferido dos brasileiros. Mesmo em meio a essa popularidade, algumas dúvidas sobre seu funcionamento ainda persistem: é possível devolver um Pix recebido por engano? E cancelar um Pix feito? Veja o que fazer.

Como faço para devolver um Pix?

Você pode devolver o dinheiro voluntariamente. "Para devolver um valor recebido por meio do Pix, basta acessar a transação que você quer devolver no aplicativo do seu banco e efetuar a devolução", esclarece o Banco Central. Ao clicar no Pix recebido dentro do app, normalmente aparece a opção de "devolver". E a devolução pode ser o valor total ou parcial.