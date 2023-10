Japão deixa de exigir visto de brasileiro. Quanto custa viajar para o país?

Para ir ao Monte Fuji, é melhor viajar entre julho e início de setembro. No verão é a única estação em que a atração fica oficialmente aberta — mas este período também coincide com a ocorrência de tufões no resto do país (leia mais abaixo).

Para ver a coloração do outono, a viagem deve acontecer entre setembro e novembro. Koshimura afirma que a mudança de cores da vegetação no outono também atrai turistas em busca de paisagens nos tons amarelo, laranja e verde. Mas fique atento às particularidades regionais. "Nos lugares mais frios, como nas regiões dos Alpes japoneses, a coloração muda em outubro. Já em Tóquio e Kyoto, as cores de outono começam, geralmente, no fim de novembro e seguem até começo de dezembro", diz Piti Koshimura.

Cuidado com a temporada de tufões — no Japão, são os meses de julho a meados de outubro. O verão no Japão é extremamente quente e úmido, então não é recomendável para quem não gosta de calor, de acordo com Koshimura. Para evitar problemas com o tempo chuvoso e rajadas fortes de ventos, evite este período.

O melhor período para viajar para o Japão é na primavera, quando o clima é favorável e acontece os picos de floração das cerejeiras de Sul ao Norte do país. No entanto, o Japão é maravilhoso o ano todo, suas estações são bem definidas e cada época possui suas particularidades, como a paisagem de outono, os festivais de inverno, as ilhas de águas cristalinas e areias brancas de Okinawa.

Kiyomi Tsujii, representante da agência Japan Services.

Quantos dias ficar no Japão?

O ideal é ficar mais do que 10 dias. De acordo com especialistas, em geral não compensa ficar menos do que 10 dias no Japão porque o voo para Tóquio, por exemplo, dura cerca de 30 horas saindo de São Paulo.