Calendário INSS de outubro: veja datas de pagamento da aposentadoria

Final 1 e 6: 1º de novembro;

Final 2 e 7: 3 de novembro;

Final 3 e 8: 6 de novembro;

Final 4 e 9: 7 de novembro;

Final 5 e 0: 8 de novembro.

Acesso ao extrato do INSS

Os segurados têm a opção de consultar o extrato do INSS por meio do aplicativo do INSS ou pelo site Meu INSS. O acesso é realizado com a conta Gov.br, que serve como login único para os serviços digitais do governo federal.

Tanto no aplicativo quanto no site, é possível verificar informações relevantes, como o extrato de pagamento de benefícios, os valores a serem recebidos no próximo calendário, as datas de pagamento, além de agendar ou reagendar perícias e utilizar outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Benefícios do INSS

Além das diferentes modalidades de aposentadoria, o INSS também contempla benefícios como auxílio-doença, auxílio-reclusão, pensões, salários família e maternidade, pecúlio e seguro-defeso.