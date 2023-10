Quais os itens que compõem hoje a cesta básica e o que muda com a reforma?

Nosso modelo de cesta básica é da época do Getúlio Vargas. Por isso, a Conab [Companhia Nacional de Abastecimento] está estudando, com a ajuda de nutricionistas e da academia, qual é o modelo de cesta básica necessário para nutrirmos o nosso povo não só na quantidade, mas na qualidade suficiente

Edegar Pretto, presidente da Conab, em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa

Quanto custa uma cesta básica?

O preço da cesta básica mais conhecido é o da pesquisa do Dieese. O departamento faz pesquisa de preços e divulga periodicamente o valor da cesta básica por estado e capitais. A cesta do Dieese tem 13 itens da cesta básica nacional e outros itens regionais. Existe uma indicação de quantidade menor de carne no Norte porque lá se come mais peixe, afirma Patrícia Costa, supervisora da área de preços do Dieese. No mês de agosto, os valores variaram de R$ 542,67, em Aracaju, a R$ 760,59, em Porto Alegre.

A FGV calcula o preço de uma Cesta Básica Ampliada. Nela, há a inclusão de produtos que não são necessariamente saudáveis, como salgadinhos, sucos prontos, carnes industrializadas (hambúrguer) e massas instantâneas (lámen). Isso porque a análise é baseada nos produtos mais comprados pelos brasileiros, e não naqueles que deveriam ser a base da alimentação. Em agosto, o preço variou de R$ 1.698,24, em Belo Horizonte, a R$ 2.006 no Rio de Janeiro.

Cestas de supermercado e de ONGs são só com produtos não-perecíveis. As caixas vendidas em supermercados contêm apenas itens não-perecíveis, como farinha, óleo, macarrão, arroz e feijão. "Não contêm carnes ou legumes. É apenas uma forma de facilitar a venda desses itens", afirma Patrícia Costa, do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Na ONG Brasil sem Fome, por exemplo, a cesta básica é pensada para facilitar o escoamento das doações e garantir alimentação para o público vulnerável. Tem 10 kg de alimentos como arroz, feijão, macarrão, óleo, açúcar e fubá, que pode ser trocado por flocão de milho, dependendo da região. Uma cesta com 25 itens essenciais é vendida pela QualyCestas por R$ 121,95.

Itens da cesta básica nacional (1938)

Carnes