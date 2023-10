Pix automático vai aposentar conta em débito automático e DDA? Entenda

Pagamento de mensalidades (como escola, academia, condomínio e plano de saúde)

Serviços financeiros (como parcelamento de seguro, de empréstimo e de consórcio)

Fim do débito automático e do DDA?

DDA (Débito Direto Autorizado) é uma função que permite que a pessoa veja todos os boletos emitidos em seu CPF. No DDA, a pessoa consegue agendar o pagamento do boleto para seu dia do vencimento, garantindo o pagamento em dia.

Com o débito automático, o pagamento é feito diretamente na conta corrente. No entanto, ele não pode ser cadastrado para qualquer serviço, apenas para aqueles que possuem consórcio com os bancos — como contas de água e luz.

Expectativa é que Pix automático caia no gosto do brasileiro e empresas. Fernando Guimarães, CEO da Stone Age, diz que é difícil afirmar se ele vai acabar com o DDA e o débito automático, mas possivelmente vai se tornar o "protagonista absoluto". Para ele, sempre existem soluções em que um serviço se adequa melhor do que outro e, por isso, os outros meios de pagamento devem continuar existindo.