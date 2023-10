CPI pede indiciamento de Ronaldinho e 123milhas por lavagem de dinheiro

A suspeita começou em 18 de agosto, data em que a empresa anunciou que deixaria de honrar as passagens vendidas na modalidade promo. No total, 700 mil clientes foram lesados.

Os sócios afirmaram que a linha promo causou prejuízos que levaram a bancarrota. Justificativa sem respaldo na realidade no entender do relator.

O deputado escreveu em seu relatório que a 123milhas já era deficitária antes desta modalidade ser criada. As vendas destas passagens, por valores abaixo dos preços de mercado, serviriam para custear bilhetes aéreos vendidos no passado. Portanto, não havia capital de giro e o caixa já estava no vermelho.

Ele afirma que se trata de pirâmide porque pessoas que entregaram seu dinheiro no passado só conseguiam seu "prêmio" com a entrada de novos clientes. A publicidade foi usada para manter esta engrenagem abastecida.

A agressividade no marketing da 123milhas transformou a empresa num dos maiores anunciantes do Brasil. Foram R$ 2,3 bilhões no ano de 2021 e outros R$ 1,1 bilhão ano passado.

No entender do relator, os anúncios com preços generosos serviam para alimentar a base da pirâmide. Cabe ressaltar que a principal agência de publicidade usada pela 123milhas pertencia ao pai dos sócios.