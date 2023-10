Desenrola: plataforma para renegociação de dívidas é lançada; veja regras

10. Em quais casos é possível parcelar?

As dívidas de até R$ 5.000 poderão ser parceladas em até 60 vezes. As parcelas devem ser de, no mínimo, R$ 50, com juros de até 1,99% ao mês. Os consumidores podem quitar os valores por meio de débito em conta corrente, boleto bancário ou Pix. Débitos também poderão ser pagos à vista na plataforma do Desenrola.

11. O programa vai ter uma fila?

Para ofertas com opção de parcelamento, com garantia de FGO, está organizada uma fila de acordo com a ordem dos maiores descontos ofertados pelos credores na etapa do leilão do programa.

O beneficiário terá 20 dias para fazer uso daquela oferta e renegociar as dívidas com a opção de parcelamento. Depois disso, ainda poderá renegociar a opção de pagamento à vista. No entanto, o parcelamento a prazo, com alocação do FGO, será oferecido aos demais beneficiários, seguindo a ordem do leilão. A fila de renegociações parceladas vai andar a cada 20 dias.