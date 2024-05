Natalia Beauty: Público reconhece valor em produto, mas não em serviço

A técnica de preenchimento e design de sobrancelhas ficou tão popular que a empreendedora fundou uma escola para ensinar outras mulheres, e não parou. Além da Natalia Beauty Academy, ela tem uma rede de clínicas próprias, fundou uma empresa de produtos para salões de beleza e prepara um modelo de franquia para suas clínicas.

Para Natalia Beauty, o valor de um serviço que molda a expressão das pessoas pode ser medido pela habilidade técnica do profissional e a capacidade que ele tem de adequar o seu conhecimento às características físicas do cliente.

O valor da sobrancelha está relacionado a quanto o artista se desenvolve como artista e não como profissional técnico. É diferente o profissional técnico, ele é padronizado. Ele aprendeu que ele é tão técnico que ele é refém de régua, ele é refém de medida. Então, esse técnico, por mais que ele seja muito bom, ele vai replicar a mesma sobrancelha em todas as pessoas. Natalia Beauty, fundadora do Natalia Beauty Group

Com clientes como Maisa, Jade Picon e outras famosas no seu portfólio, a empreendedora reforça que profissões que não exigem diploma superior e estão nos salões de beleza não são incentivadas, mas ela busca mudar esse cenário. "Mostrando o impacto da sobrancelha, eu tenho feito um trabalho bem forte com isso. Temos conseguido conscientizar as pessoas de que isso tem muito valor".

