Americana leva o Nobel de Economia com pesquisa sobre mulheres e trabalho

Professora de Harvard, Claudia Goldin tem 77 anos, é co-diretora do NBER (Grupo de Estudos sobre Gêneros na Economia do National Bureau of Economic Research). Ela foi diretora do programa de Desenvolvimento da Economia Americana do grupo de 1989 a 2017. Em 1990, ela tornou-se a primeira mulher titular no departamento de economia de Harvard.

O trabalho de Goldin aborda a força de trabalho feminina, a disparidade nos rendimentos dos gêneros, desigualdade de rendimentos, mudança tecnológica, educação e imigração.

Ela apresentou o primeiro estudo abrangente sobre os rendimentos das mulheres e a participação no mercado de trabalho ao longo dos séculos. A sua investigação revela as causas da mudança, bem como as principais fontes das restantes disparidades de gênero.

Em seus estudos, Goldin vasculhou arquivos e recolheu mais de 200 anos de dados dos Estados Unidos, o que lhe permitiu demonstrar como e porquê as diferenças de gênero nos rendimentos e nas taxas de emprego mudaram ao longo do tempo.