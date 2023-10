O que diz o estudo sobre mulheres e trabalho, vencedor do Nobel de Economia

Goldin apresentou o primeiro estudo abrangente sobre os rendimentos das mulheres e a participação no mercado de trabalho ao longo dos séculos. A sua investigação revela as causas da mudança, bem como as principais fontes de disparidades de gênero.

São mais de 200 anos de dados sobre mercado de trabalho nos Estados Unidos. Isso lhe permitiu demonstrar como e por que as diferenças de gênero nos rendimentos e nas taxas de emprego mudaram ao longo do tempo.

Goldin aborda a força de trabalho feminina, os rendimentos dos gêneros, desigualdade de rendimentos, mudança tecnológica, educação e imigração. Os dados refletem o que influencia a participação da mulher no mercado de trabalho, e as diferenças de remuneração entre homens e mulheres e entre mulheres em diferentes fases da vida.

Ela demonstra que a disparidade salarial entre gêneros ocorre agora entre mulheres após a maternidade. Goldin demonstrou que a disparidade salarial entre homens e mulheres pode ser observada agora entre mulheres que exercem a mesma profissão — o que surge em grande parte com o nascimento do primeiro filho.

Disparidades aumentam com 'trabalho voraz' que exige cada vez mais horas dedicadas. No seu último trabalho publicado em 2021 nos Estados Unidos, "Career and family: women's century-long journey towards equity" (Carreira e família: a jornada centenária das mulheres rumo à equidade, em português), Claudia Goldin explica a persistência destas disparidades e como elas se alimentam através do "trabalho voraz", ou seja, o fato de muitas profissões pagarem mais pela disponibilidade dos funcionários, longas horas de atividade e trabalho aos fins de semana. "A igualdade no casal custa dinheiro, e quanto mais voraz o trabalho, mais custosa é essa busca pela igualdade", enfatiza.