Com rebanho em expansão, criadores de ovinos querem popularizar carne

O crescimento do rebanho de ovinos no Brasil está levando os produtores a cobrar do governo ações mais assertivas para popularização dos produtos do segmento dentro e fora do país. Os fazendeiros também pedem uma legislação melhor pensada, que atenda também os pequenos proprietários.

O que aconteceu

Houve um aumento do número de rebanhos no país. Segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), instituição pública que desenvolve tecnologias e é ligada ao Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), houve alta de animais tanto no Nordeste quanto no Sul, as duas principais regiões produtoras do setor.

O rebanho total da ovinocultura no Brasil cresceu 4,5% em 2022 ante 2021, segundo os mais recentes dados disponíveis. O rebanho em 2021 era de 32,4 milhões de cabeças (sendo 11,9 milhões de caprinos e 20,5 milhões de ovinos) e saltou para 33.880 milhões no ano seguinte (12,366 milhões de caprinos e 21,514 milhões de ovinos). A criação de ovinos teve uma alta individual maior, de quase 5% (4,94%) e a de caprinos cresceu 3,91% no mesmo período. Os dados de crescimento são referentes ao último censo agropecuário divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o de 2022.