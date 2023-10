Bilionário formado em odontologia no Brasil é dono de 'império' na China

Em 2021, o empresário chegou a ter uma fortuna de US$ 2,3 bilhões (R$ 11,2 bilhões), caindo para US$ 1,6 bilhão em 2022 e calculada em US$ 1,4 bilhão na lista oficial da Forbes deste ano, lançada no primeiro semestre - no tempo-real da revista, agora seria US$ 1,2 bilhão.

O que é a Nine Dragons?

Quase nos anos 2000, Liu Ming e Cheung decidiram morar na China e abriram a fábrica de papel Nine Dragons, que teve sucesso rápido pelo período de mudanças que o país passava com incentivo estatal às empresas privadas. Cheung foi apelidada pela mídia chinesa de "rainha do papel usado", relembra a Forbes.

Na primeira metade dos anos 2000, a empresa já era a maior produtora de embalagens da China. Ainda assim, o empreendimento passou por graves dificuldades, como na crise de 2008.

Listada em Hong Kong, a empresa começou como fornecedora de embalagens para exportadores na China e agora também se beneficia da demanda do consumidor dentro do país asiático.

O filho do casal, Ken Liu, ingressou no conselho de administração da Nine Dragons em 2018, após se formar na Universidade Harvard e trabalhar como consultor da PwC.