Bolsa Família de outubro foi adiantado pelo Governo? Veja datas

Foi divulgado, pelo governo federal, o cronograma de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro.

As transferências de recursos terão início no dia 18 e serão concluídas até o dia 31 de outubro, dependendo do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário. Nenhuma antecipação do depósito está prevista.

Aqui estão as datas específicas de pagamento do Bolsa Família para outubro: