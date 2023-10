Desenrola Brasil está funcionando? Veja como negociar dívida no programa

7. Qual o valor dos descontos?

Segundo o governo, os credores estão oferecendo um desconto médio de 83%. O lote de dívidas relacionadas a cartões de crédito obteve a maior redução, atingindo 96%. Isso representa um desconto de R$ 126 bilhões de um total de R$ 151 bilhões em dívidas cadastradas, restando R$ 25 bilhões a serem pagos.

8. Qual o valor médio das dívidas?

Após a aplicação dos descontos, o valor médio das dívidas passíveis de renegociação ficou em R$ 421. Dívidas de até R$ 5.000, que receberam prioridade nesta etapa, agora têm um valor médio de R$ 259. Já as dívidas entre R$ 5.000,01 e R$ 20 mil possuem um valor médio de R$ 1.386.

9. O pagamento à vista é obrigatório?

As dívidas entre R$ 5.000 e R$ 20 mil devem ser quitadas integralmente à vista. O programa de renegociação parcelada prioriza as dívidas menores, de até R$ 5.000, que contam com a garantia do Tesouro Nacional (FGO). Dívidas acima desse valor são de responsabilidade dos credores e, portanto, só podem ser pagas à vista.