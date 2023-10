Inflação sobe 0,26% em setembro, puxada por aumento na gasolina

Preço da batata e cebola caíram, e do arroz subiu. As quedas mais expressivas foram as da batata-inglesa (-10,41%), da cebola (-8,08%), do ovo de galinha (-4,96%), do leite longa vida (-4,06%) e das carnes (-2,10%). Já o arroz (3,20%) e o tomate (2,89%) subiram de preço.

A alimentação fora de casa teve alta, mas desacelerou ante o mês anterior. A inflação do segmento ficou em 0,12%, ante 0,22% em agosto. As altas da refeição (0,13%) e do lanche (0,09%) foram menos intensas do que as observadas em agosto (de 0,18% e 0,30%, respectivamente).

Inflação por grupo

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, seis tiveram alta em setembro:

Transportes 1,40%

Habitação 0,47%

Despesas pessoais 0,45%

Vestuário 0,38%

Educação 0,05%

Saúde e cuidados pessoais 0,04%

Comunicação -0,11%

Artigos de residência -0,58%

Alimentação e bebidas -0,71%

O que é o IPCA?

O IPCA mede a inflação para famílias de áreas urbanas com renda de 1 a 40 salários mínimos. Entre as categorias consideradas para mapear a evolução geral dos preços, estão os custos com alimentação, habitação, saúde, transporte e educação, por exemplo. O índice é calculado pelo IBGE desde 1980.