Natalia Beauty diz como construiu seu império no mercado de beleza

Referência no mercado de sobrancelhas e estética, Natália Beauty começou a trabalhar com beleza feminina por acaso e por necessidade.

Convidada do "Divã de CNPJ" da próxima segunda-feira (20), ela conta no Canal UOL que trouxe parte da insegurança que guardava sobre a própria aparência para o seu propósito de trabalho.



O engraçado é que a nossa missão de vida é a nossa maior dor de vida. Eu sempre me comparava com as mulheres. Fazer as mulheres se sentirem bonitas sendo elas, era uma lição pra mim. "Viu, Natalia, como você precisa se sentir bem sendo você?". Olha como a sua cliente fica feliz sendo ela. Natalia Beauty, fundadora do Natalia Beauty Group



Antes de lançar sua primeira empresa entre as várias que reúne no Natalia Beauty Group, a empreendedora aprendeu as primeiras técnicas de design e sobrancelhas para ajudar o salão onde trabalhava no interior de São Paulo.



A então responsável pelo serviço na empresa pediu demissão para abrir um salão próprio. Para não prejudicar o lugar que era sua fonte de renda, Natalia se ofereceu para fazer um curso de pigmentação e desenho de sobrancelhas, assim as clientes já agendadas não ficariam sem o serviço.



Essas habilidades que adquiriu por acaso e pela necessidade foram essenciais para outra fase da vida de Natalia. Após uma separação, ela voltou para a casa dos pais em São Paulo com uma família pequena e usou as redes sociais e o que sabia sobre design de sobrancelhas para construir uma nova carreira.



No "Divã de CNPJ", ela explica como a necessidade virou um grupo de referência em serviços de beleza e qual é a ligação do crescimento do seu negócio com o "Big Brother Brasil".



