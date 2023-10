Minha Casa, Minha Vida: saiba quem não precisará pagar parcelas e as regras

Depois deste prazo, as cobranças serão automaticamente suspensas para as famílias que se enquadrarem na regra. O Ministério das Cidades diz que o agente tem até 180 dias para regularizar a quitação do contrato.

Quem está na faixa 1 do programa, mas não recebe Bolsa Família ou BPC, também será beneficiado com mudanças. Este grupo terá uma redução no número de parcelas para quitação do imóvel de 120 para 60, no caso de unidades contratadas pelo Programa Nacional de Habitação Urbana. A chamada Faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida contempla famílias com renda mensal de até R$ 2.640. Entenda as regras e as faixas de renda.

Imóveis podem ser subsidiados e financiados

O subsídio é o valor do financiamento pago pelo governo federal. A família paga o restante do valor do imóvel. Na faixa 1 de renda, o valor máximo do imóvel é de R$ 170 mil para áreas urbanas e R$ 75 mil para áreas rurais.

Governo pode arcar com mais de 90% do valor do imóvel. Nos casos das moradias subsidiadas da Faixa 1, as famílias pagam prestações mensais com um valor mínimo de R$ 80, ao longo de um período de 5 anos. Com a nova regra, porém, famílias da faixa 1 que são beneficiárias do Bolsa Família ou do BPC podem conseguir imóvel de graça.

Seleção de beneficiários é feita por meio dos cadastros habitacionais locais. Famílias que se encaixem na faixa 1 (renda de até R$ 2.640) precisam fazer um cadastro na prefeitura, que fará a inscrição no Cadastro Único e, depois, a análise e seleção de acordo com as regras definidas pelo Ministério das Cidades.