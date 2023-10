Saque-aniversário do FGTS pode sofrer mudanças? Veja regras em discussão

De acordo com as regras atuais, os trabalhadores que optaram pelo saque-aniversário podem sacar anualmente uma parte do FGTS no mês de seu aniversário. Em caso de demissão, eles só podem resgatar a multa rescisória.

O texto proposto visa permitir que os trabalhadores que escolheram o saque-aniversário tenham a opção de sacar o saldo completo de sua conta, não se limitando apenas à multa rescisória.

Ministério do Trabalho, em nota ao UOL

O Ministério afirmou que essa mudança pode ter um impacto financeiro de até R$ 14 bilhões. No entanto, a proposta precisa ser analisada pelo presidente Lula antes de ser encaminhada ao Congresso Nacional.

Fim do saque-aniversário

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, assumiu o cargo com o compromisso de extinguir essa modalidade, que ele considera uma "sacanagem" com os trabalhadores.

Dado que o fim do saque-aniversário pode enfrentar resistência no Congresso, Marinho manifestou a intenção de revisar a medida.