CPI propõe autorizar venda de milhas de clientes para empresas aéreas

O desejo da CPI era colocar as milhas e os pontos como ativo digital genuíno. A pessoa, ao receber, poderia comercializar como bem entendesse. As empresas aéreas refutaram com veemência.

Ricardo Silva, relator da CPI das Pirâmides Financeiras

Na opinião dos deputados da CPI, a milha é um ativo porque as companhias podem vender e o cliente usar para comprar celular, roupas, brinquedos e outros produtos além de passagem.

As empresas aéreas consideram uma espécie de brinde, igual a comprar nove cafés e o décimo sair de graça. As diferenças de entendimento não foram sanadas mesmo com várias reuniões.

As companhias aéreas alegam que considerar a milha um ativo digital iria atrapalhar seus negócios porque o sistema brasileiro seria diferente do resto do mundo. As concorrentes estrangeiras teriam vantagem e dificultariam o comércio das companhias nacionais.

Sinalização de recompra das milhas

O relator disse que, numa das reuniões, as empresas concordaram em recomprar as milhas. Ele considera que esta possibilidade equilibraria a relação entre consumidor e empresa.