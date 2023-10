CPI aponta que donos transferiram capital da 123milhas para contas pessoais

Segundo Relatório de Inteligência Financeira do Coaf, essa era uma operação totalmente inusual no histórico bancário do senhor José Augusto Madureira, 'sendo considerado muito expressivo e incompatível com seu perfil de movimentação'.

Trecho do relatório

A informação desmente afirmação do pai dos donos da empresa, que, em depoimento à comissão, declarou que nunca havia recebido depósitos vultuosos da 123milhas. A suspeita é que se tratava de uma forma de esconder dinheiro dos credores.

As tentativas de justificar as transferências da 123milhas para os sócios e seus parentes foram refutadas pelo relatório. Um exemplo hipotético é uma operação de R$ 1.083.000 ocorrida no dia 1º de agosto. Os valores saem do caixa da 123milhas para a conta de José Augusto, que transfere o montante para uma parente.

Na mesma data, a 123milhas envia a quantia de R$ 3 milhões para uma empresa que tem em seu quadro social os donos da agência online de viagens. A situação foi questionada pelos integrantes da comissão.

Durante o depoimento, José e a parente dos sócios da 123milhas justificaram que as transferências foram devido à compra de uma fazenda. Mas os valores não batem.

Existe uma diferença não justificada acima de R$ 1 milhão. A movimentação financeira entre as contas passa de R$ 4 milhões enquanto o valor da propriedade rural é de R$ 2,84 milhões.