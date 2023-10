Qual o valor do PIS ano-base 2022? Veja quando o benefício será pago

O início do pagamento do Programa de Integração Social (PIS) de 2024, correspondente ao ano-base 2022, ainda não possui uma data definida. Os atrasos no calendário PIS/PASEP, provocados pela pandemia, resultaram em um intervalo de dois anos entre o ano-base e o período de recebimento.

Tradicionalmente, o calendário PIS para o ano subsequente é divulgado no final de dezembro. No entanto, até o momento, as datas de pagamento do PIS para o ano-base 2022 e o valor das parcelas ainda não foram anunciados.

O cálculo do valor do PIS/PASEP é baseado no salário mínimo em vigor no ano do pagamento. Assim, o montante do PIS de 2024 só será conhecido após o anúncio pelo governo, atualmente liderado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do valor do salário mínimo de 2024.