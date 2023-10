Suspeitas de fraude, Uber e 99 deixam de pagar por uso de vias de São Paulo

A entidade é autora da ação por uma razão processual. Como se tratava de questionar o regulamento municipal sob alegação de incompatibilidade com a Constituição Estadual de São Paulo, só uma entidade poderia propor a ação, não uma empresa privada, embora Uber e 99 sejam os beneficiários.

O caso foi a julgamento e, em 22 de setembro, a cobrança foi suspensa por liminar. Os apps pararam de fazer os pagamentos em seguida.

Para o desembargador Fábio Gouvêa, que concedeu a liminar, a cobrança representa uma taxa, já que a prefeitura estipulou condições para que os carros das empresas de app possam rodar em São Paulo. E taxas só podem ser criadas por lei, o que não ocorreu — a regra foi instituída por decreto.

Já a prefeitura alega que não cobra uma "taxa", mas um "preço público", outra categoria prevista no ordenamento jurídico. No processo, o Executivo municipal diz que o "preço público leva em consideração o impacto urbano e financeiro do uso do viário pela atividade privada".

Diante de tal natureza tributária, parece que era imprescindível que a instituição [da cobrança] tivesse se dado por lei, e não por decreto, e que houvesse algum serviço sendo prestado ou, ao menos, posto à disposição, o que, a princípio, não se verifica.

Desembargador Fábio Gouvêa, do Órgão Especial do TJ-SP

Prefeitura vê 'má-fé' da Uber

A Prefeitura de São Paulo, em sua defesa, disse que a Uber age de má-fé com as ações judiciais — além do caso capitaneado pela Confederação Nacional de Serviços, o app também está processando a cidade para impedir as auditorias dos anos anteriores.