Calendário do Bolsa Família de outubro 2023: Veja cronograma de pagamento

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os repasses, que começaram no dia 18 e vão até 31 de outubro, seguem um critério de distribuição baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Famílias que têm bebês com menos de sete meses de idade vão receber um acréscimo de R$ 50 ao valor final do benefício. O valor é de R$ 50 por criança, que será somado ao benefício total. Ou seja, quem recebe o Bolsa Família e tem duas crianças em casa dentro desta faixa etária receberá R$ 100.

Confira o calendário de pagamento atualizado: