Instituto Sigilo: Como consultar indenização de R$ 15 mil do Auxílio-Brasil

A organização não pode fazer o pagamento qualquer tipo de valor. A ideia é entrar em contato com a OAB e cadastrar advogados pelo país para que os associados do instituto possam ter ajuda para receber o dinheiro.

O processo tende a demorar. Esta é a opinião de Luis Fernando Prado, advogado especialista em privacidade e proteção de dados, porque as partes envolvidas são entes públicos, que trabalham com prazos diferenciados. Por isso, ele acredita que a iniciativa do Sigilo pode ser precipitada. Ele ainda questiona a legitimidade da lista supostamente vazada, que não é pública, e o que será feito com os dados das pessoas que colocarão as informações no portal para a consulta.

Como há muitos recursos possíveis, é difícil prever o desfecho da ação. Se a decisão do pagamento do dano moral for mantida, se trataria de um "precedente único no país".