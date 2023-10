Juros de empréstimos vão cair? Entenda o que muda com Marco das Garantias

Comunicação ao inadimplente poderá ser feita por carta simples, email ou aplicativo de mensagens como WhatsApp. O tabelião vai informar ao devedor sobre a proposta de pagamento e dar um prazo de até 30 dias para que o consumidor aceite ou não. Caso ele não aceite, o nome vai para protesto. A funcionalidade vale apenas para quem tiver a funcionalidade de recebimento estiver liberada na plataforma. O especialista em direito imobiliário Marcelo Tapai diz que isto é problemático, já que não há garantia de que a pessoa leu a mensagem (mesmo que tenha aberto a conversa) e pode fazer com golpistas se aproveitem da novidade.

Perspectiva de queda nas taxas dos empréstimos

Marco diminui a insegurança jurídica e aumenta a eficiência das garantias bancárias, segundo Febraban. "A experiência mostra que o crédito se expande fortemente quando há um ambiente microeconômico favorável, que contribua para mitigar o risco de inadimplência (devedores) e de perdas com as operações de crédito (credores)", afirma Isaac Sidney, presidente da Febraban, em nota.

Prazo médio para recuperação de crédito hoje é de quatro anos. A Febraban afirma que o projeto aprovado pelo Congresso traz "um arcabouço regulatório moderno, adequado à velocidade da atual sociedade e que permite uma rápida e eficiente identificação, constituição, acompanhamento e execução das garantias".

Redução do risco da operação abre espaço para reduções nas taxas de juros. Como o imóvel ou carro são garantias que podem ser tomadas em caso de inadimplência, a tendência é que as taxas cobradas pelos bancos fiquem mais baixas para este tipo de operação.

A facilitação para tomada do bem também barateia o crédito. Pimenta afirma que as medidas extrajudiciais propostas pelo marco facilitam o pagamento da dívida e, consequentemente, tornam o processo mais barato ao credor - que pode diminuir o custo do empréstimo. No caso de imóveis, continua sendo necessário ingressar na Justiça para a tomada do imóvel.