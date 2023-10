Proteste vai ao CMN contra limitações ao parcelado sem juros

A Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor) enviou ontem uma manifestação ao CMN (Conselho Monetário Nacional) contra uma possível limitação no número de parcelas sem juros no pagamento com cartão de crédito. A proposta foi apresentada pelo Banco Central em uma reunião com representantes de comércio, bancos e setores do cartão de crédito na segunda-feira (16).

O que está acontecendo?

O Banco Central sugeriu limitar o parcelamento sem juros em até 12 vezes. Roberto Campos Neto, presidente do BC, levou a proposta a representantes do comércio, maquininhas e bancos, mas a reunião acabou sem consenso. A instituição deve se reunir novamente com os setores em 15 dias.