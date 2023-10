Complexidade de vacinar é problema maior que falta de confiança, diz Pfizer

E como é essa comunicação com diferentes públicos, já que eles são extremamente diferentes? Antigamente, o foco era TV aberta para o público em geral, por exemplo. O que mudou neste tipo de direcionamento de mídia, com ações até focadas apenas no Tik Tok?

Temos tentado personalizar as ações para diferentes grupos. Temos campanhas focadas nas crianças, na população de risco e no público em geral, por exemplo.

Fomos aprendendo isso ao longo dos últimos anos. Um exemplo é o que o fizemos com a Alexa, da Amazon, onde você podia pegar dicas sobre vacinação.

Ao mesmo tempo, fizemos no passado uma parceria com o pessoal da Cufa, para fazer uma campanha focada em vacinação nas comunidades, com carro de som - e quem imaginaria que poderíamos usar carro de som hoje em dia?

Às vezes, temos duas, três campanhas acontecendo ao mesmo tempo. Até por isso, agora temos um "conselho de pacientes" aqui na Pfizer, formado por 12 pessoas, desde pacientes, cuidadores ou pessoas que não têm nenhuma doença.

Fizemos a primeira reunião do grupo em junho e a segunda agora no final de setembro. A ideia é passar para eles sobre as coisas que temos feito, as campanhas que vão vir pela frente e colher um pouco dos insights deles.