Caiu no golpe do Pix? Dá para pedir reembolso do dinheiro em caso de fraude

Após o bloqueio, tanto o banco do pagador quanto o do possível golpista têm até sete dias para fazer a análise do caso, com o objetivo de ter certeza de que se trata de uma fraude.

Caso a fraude seja comprovada, a instituição de destino da operação devolve o dinheiro para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente", explica o Banco Central.

Ainda segundo o Banco Central, o MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida.

Quando o reembolso de Pix é negado

No entanto, há alguns casos em que o MED não pode ser solicitado. São eles:

Usuário fez um Pix por engano, digitando a chave errada.