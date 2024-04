Não há desejo de organizar 'desmame lento' de desonerações, diz economista

O Congresso Nacional e o setor privado deveriam pensar em uma redução gradual de desonerações para oferecer uma alternativa ao governo, explicou o economista Samuel Pessôa no UOL News da manhã desta segunda-feira (29).

O Congresso tinha sido muito vocal, aprovou e derrubou o veto [...] Do ponto de vista técnico, achei muito grave a forma como o Congresso se comportou. Entendo o Congresso chegar e dizer: 'Olha, esses 17 setores se organizaram para funcionar com a desoneração da folha. Não dá, de uma hora para outra, reonerar'. Então, vamos fazer uma escadinha, senta para negociar com a Fazenda e vamos fazer um cronograma de desmame da desoneração da folha em um horizonte de 4 a 5 anos. Vai desmamando um pouco por ano.