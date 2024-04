Casas Bahia: mercado aprova renegociação, mas acionista pode se dar mal

As ações das Casas Bahia (BHIA3) abriram o pregão desta segunda-feira (29) em alta de 17,65%, indo para R$ 6,40 em torno das 11h, após a companhia ter pedido recuperação extrajudicial — ou seja, só com os bancos para os quais ela deve, sem envolver a Justiça.

A negociação pegou o mercado de surpresa. Foi o que disse Carlos Daltozo, chefe de análise da Eleven Financial. No entanto, para ele, o plano de recuperação feito com os bancos credores é melhor do que o realizado com a Justiça — porque custa menos. Por isso houve esse salto no valor dos ativos.

O que está acontecendo?

A empresa renegociou R$ 4,1 bilhões com os bancos credores. O Banco do Brasil (BBAS3) é o maior credor, com R$ 1,272 bilhão. Em seguida vem o Bradesco (BBDC4), com R$ 953 milhões. Eles detêm 54,5% dos débitos.