Bolsa Família 2023 em outubro: Veja as datas de pagamento em outubro

O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os pagamentos serão realizados entre os dias 18 e 31 de outubro e seguirão uma programação baseada no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Famílias que possuem bebês com menos de sete meses de idade receberão um acréscimo de R$ 50 no valor total do benefício. Esse valor de R$ 50 por criança será adicionado ao montante total do benefício.

Aqui está o calendário de pagamento do Bolsa Família para outubro, de acordo com o NIS: