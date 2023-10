Milionário amanhã? Gurus da internet faturam com cursos de criar cursos

Ensinamentos vão além de dicas para criar um negócio do zero e ter um perfil matador nas redes sociais. Os alunos e mentorados tem contato com técnicas de vendas com nomes como 6 em 7 (que promete vendas de 6 dígitos, no mínimo R$ 100 mil, em sete dias) e Venda Todo Santo Dia.

Estrelas desse meio e aspirantes a milionários se encontraram no Fire Festival. O evento foi promovido pela Hotmart, empresa que oferece a tecnologia por trás dos cursos online. Lá, esses influenciadores são tratados como celebridades, ovacionados no palco e abordados para fotos nos corredores. Nas palestras, conselhos sobre negócios se misturam com discurso motivacional. Paira no ar a ideia de que é possível ficar milionário na internet — e que existe um curso que vai te ensinar como. O UOL acompanhou o encontro que reuniu 8 mil pessoas em Belo Horizonte em meados de agosto, com ingresso de em média R$ 2.000.

6 dígitos em 7 dias

Érico Rocha é uma das estrelas do segmento. Foi ele quem trouxe para o Brasil o método 6 em 7. Formado em ciência da computação, Rocha tinha um negócio online que ensinava as pessoas a comprarem imóveis em leilão. Com dificuldade em vender, ele fez um curso sobre lançamentos na internet com o americano Jeff Walker. Usando as técnicas aprendidas, conseguiu faturar mais de R$ 100 mil em sete dias. Ele então licenciou o método do americano e passou a difundi-lo no país.

Em sua palestra, colocou um vídeo impactante de uma mentorada. Era a história de uma mulher que decidiu vender a própria casa para pagar uma mentoria sobre negócios online com ele. O preço? R$ 50 mil.

E se as pessoas venderem suas casas e não der certo o investimento? O UOL perguntou a Rocha como ele se sente com a responsabilidade de divulgar o depoimento de uma pessoa que vendeu a casa para comprar sua mentoria. Ele responde que realmente acredita no seu trabalho e que o empreendedorismo é assim: pode dar certo e pode não dar. Diz ainda que tem produtos mais baratos, na faixa dos R$ 3 mil, e compara o investimento ao preço de uma faculdade.