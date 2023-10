McDonald's lança programa de fidelidade no Brasil

Na plataforma, os consumidores vão acumular pontos que poderão ser trocados por produtos nos restaurantes da rede.

Para promover a adesão, a rede dará, logo na 1 ª compra após o cadastro, mais 6 mil pontos no programa - com eles, o consumidor poderá pegar 1 casquinha, 1 café ou 1 pão de queijo.

A iniciativa tenta ampliar as vendas via canais digitais da marca, que já responde por 61% das vendas totais no Brasil - seja ela feita por alguma tela, no celular, aplicativo, autoatendimento nas lojas ou pedidos antecipados no serviço de Drive Thru.

Para participar, o consumidor precisa baixar o aplicativo do McDonald's e fazer o cadastro.

Após o registro, as compras identificadas nos canais de vendas físicos ou digitais da rede, são convertidas em pontos: cada R$ 1 vira 100 pontos.

Os prêmios variam de acordo com a quantidade de pontos acumulados, que duram por seis meses.