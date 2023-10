Como conflito entre STF e Justiça do Trabalho afeta quem é PJ

Um conflito entre as competências do STF (Supremo Tribunal Federal) e da Justiça do Trabalho pode prejudicar trabalhadores que são contratados diretamente como Pessoas Jurídicas e, depois, recorrem aos tribunais em busca de direitos trabalhistas.

Reportagem de Carlos Juliano Barros, colunista do UOL, mostra que decisões recentes tomadas por ministros do Supremo têm esvaziado a competência da Justiça do Trabalho para apontar fraudes em contratos envolvendo os PJs - as "empresas de uma pessoa só".

Em entrevista ao colunista, a presidente da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho), Luciana Conforti, afirmou que isso está fazendo com que os empregadores pulem a segunda e a terceira instâncias da Justiça do Trabalho, indo recorrer diretamente ao STF.