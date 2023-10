Ninguém usa pesticida porque gosta; é necessário e tem regras, diz ministro

Não há banalização do uso de pesticidas, até porque ele encarece o custo de produção.

Carlos Fávaro, ministro da Agricultura

Para ele, o uso de novas "moléculas" garante a competitividade no setor. "Abaixa o custo, mas sempre com respeito à segurança da qualidade do alimento", disse.

No governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Brasil bateu recorde de aprovação de pesticidas. Foram mais de 1.800 registros, e metade desses são proibidos na Europa.

14.549 pessoas foram intoxicadas por agrotóxicos entre 2019 e 2022, segundo levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Dessas, 439 morreram —o que equivale a uma morte a cada três dias.

