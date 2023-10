Reforma tributária vai propor isenção de cesta básica para combate à fome

Já a "cesta básica estendida" poderá abrigar uma gama maior de produtos, mas com tributos reduzidos. Será cobrado 40% da alíquota geral e a possibilidade de devolver parte do dinheiro, o chamado "cashback", explicou Braga.

Tanto a seleção de produtos quanto o valor do "cashback" serão definidos por lei complementar, que ainda será discutida e votada pelo Congresso Nacional.

A cesta básica nacional vai ter limitação de itens, porque o que eu percebi é que todo mundo quer colocar produto na alíquota zero e a cesta que corretamente é a cesta para o enfrentamento da fome estava tentando se transformar em uma cesta de 300 itens, que é o mesmo erro que já estamos vivendo hoje.

Senador Eduardo Braga (MDB-AM)

O relator deve ler o parecer nesta tarde, na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado. Haverá um pedido de vista de duas semanas para discussão do texto e a ideia é que a reforma seja votada na comissão e no plenário da Casa na primeira quinzena de novembro.

Por se tratar de uma PEC, ela tem que ser votada em dois turnos pelos senadores. Em cada uma das votações, tem que receber ao menos 49 votos dos 81 parlamentares.

Conta de luz com cashback

Ainda de acordo com Braga, será obrigatória a devolução do dinheiro nas contas de energia para consumidores de baixa renda. No entanto, os beneficiados e o valor da devolução serão definidos por lei complementar, que ainda será votada no Congresso.