Trabalhadores de aplicativo têm jornadas extensas e sem INSS, aponta IBGE

67,9% são da categoria de operadores de instalações e máquinas e montadores. O grupo abrange os condutores de motocicletas e de automóveis, incluindo os motoboys e motoristas entregadores, taxistas e motoristas de aplicativo. Em seguida, com 14%, estão os trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados.

61,3% têm nível intermediário de escolaridade, ou seja, ensino médio completo ou superior incompleto. Já as pessoas com ensino fundamental completo ou médio incompleto correspondiam a 16,5% dos trabalhadores das plataformas.

Apenas 14,2% de pessoas com ensino superior utilizam as plataformas. Já as pessoas sem instrução ou com o fundamental incompleto são 8,1% do total de ocupados que trabalhavam por meio de aplicativos.

A pesquisa contribui sobremaneira para fomentar o debate público em torno da regulação do trabalho em plataformas digitais, inclusive do ponto de vista previdenciário, o que só é possível através de dados oficiais. Além disso, as estatísticas abrem a possibilidade para a criação de políticas públicas efetivas e para o planejamento da atuação dos órgãos de defesa do trabalho decente, ao mesmo tempo que demonstram claramente a informalidade nesse tipo de trabalho, a forte dependência dos trabalhadores em relação às plataformas, jornadas mais elevadas e rendimento menor do que os trabalhadores 'não plataformizados' do setor privado.

Procuradora Clarissa Ribeiro Schinestsck

Os desafios da categoria

Os trabalhadores plataformizados trabalham mais. Ainda que exista uma maior flexibilidade na escolha de quando e onde trabalhar, as jornadas de trabalham são, em média, 6,5 horas mais extensas que a dos demais ocupados.