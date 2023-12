Calendário Bolsa Família de dezembro: veja datas de pagamento atualizadas

O cronograma de pagamento referente a dezembro do programa Bolsa Família já está em execução, com os repasses iniciados em 11 de dezembro e previstos para encerrar em 22 de dezembro. No corrente mês, o montante do benefício será ampliado, abrangendo os pagamentos da última parcela do Auxílio Gás neste ano.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em dezembro

As datas dos depósitos variam conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.