Quanto mais alto, mais dinheiro: como é o 'jogo do aviãozinho' da Blaze

Donos ocultos. A reportagem do "Fantástico" exibida ontem revelou que existem três donos ocultos da Blaze. Relatórios financeiros apontam que parte do dinheiro arrecadado pela plataforma é destinado para esses três brasileiros. Os representantes da Blaze alegam que a empresa tem sede em Curaçao e, portanto, a atividade dela não configura crime.

Influenciadores foram citados. Viih Tube afirmou que pediu o encerramento de seu contrato com a empresa. Juju Ferrari afirmou que não está mais divulgando a Blaze, e que sua relação anterior com eles era apenas de publicidade. Jon Vlogs alegou que não possui nenhuma participação acionária na empresa. Mel Maia, Juju Salimeni, Rico Melquiades e MC Kauan não se posicionaram na matéria do programa.

Quanto ganham os influenciadores?

Eles podem faturas até R$ 1 milhão. Segundo apuração do colunista Lucas Pasin, um influenciador com mais de 15 milhões de seguidores pode faturar até R$ 1 milhão por mês divulgando diariamente stories de plataformas de apostas digitais. O contrato prevê pagamento semanal ou mensal após o influenciador publicar o conteúdo e enviar a análise de alcance. Ainda segundo fontes da coluna, uma influenciadora bastante conhecida, com cerca de 5 milhões de seguidores, ganha R$ 300 mil por mês.

Interesse é por quem tem pelo menos 100 mil seguidores. As casas de apostas digitais começam a se interessar por influenciadores que possuem no mínimo 100 mil seguidores. Para esses influenciadores considerados "pequenos", o pagamento é semanal, após análise de resultados, e o pagamento mínimo é R$ 30 mil por mês.