Homem com deficiência visual muda de área e luta por emprego: 'Invisível'

Ele já estava desempregado havia dois anos quando passou pelo episódio que mudou sua vida para sempre. Desde então, amarga o sexto ano consecutivo atrás de um emprego fixo. A deficiência visual só dificultou essa procura.

Nascido em Capitão de Campos (PI), Régis Negro se mudou para Guarulhos, na Grande São Paulo, ainda jovem. Atuou em empresas de segurança e alimentos até trabalhar na prefeitura do município paulista por quase uma década. No poder público, esteve à frente de ações coordenadas nas áreas de educação e cultura para crianças e adolescentes.

Sem trabalho, ele declara que viu a fome de perto na pandemia de covid-19. O salário da esposa não bancava a alimentação deles e de mais dois filhos. Com a retomada econômica, voltou a procurar emprego e vivenciou episódios de capacitismo (discriminação contra pessoas com deficiência). Ele vendeu banana na rua depois de ouvir tantas negativas. Agora, sua vontade é ser massoterapeuta.

"Me tratam como se eu fosse frágil"

Régis Negro perdeu a visão depois de sofrer um derrame ocular Imagem: Henrique Santiago/UOL

A história de Régis Negro está alinhada com a realidade de PCDs (Pessoas com Deficiência) no Brasil. De acordo com o IBGE, somente uma (26,6%) em cada quatro pessoas com deficiência com idade para trabalhar estava ocupada no país em 2022. E mais da metade (55%) vivia na informalidade no mesmo período. O rendimento médio real foi de R$ 1.860, inferior a dois salários mínimos. A população com deficiência no Brasil é de 18,6 milhões de pessoas.