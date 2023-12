O Sequestro do Voo 375: como piloto evitou tentativa de matar Sarney

O objetivo de Raimundo era jogar a aeronave contra o Palácio do Planalto para matar José Sarney, o então presidente — a quem culpava pelo desemprego e problemas financeiros.

Cerca de 20 minutos após a decolagem, ele resolveu colocar seu plano em prática.Levantou-se do seu assento e foi em direção à cabine de comando. Antes de chegar à porta, o comissário de bordo Ronaldo Dias tentou impedir sua aproximação. Raimundo reagiu, dando um tiro, que pegou de raspão na orelha do comissário.

O barulho foi suficiente para que os pilotos percebessem que algo errado se passava dentro do avião e, rapidamente, trancaram a porta da cabine. O sequestrador começou a atirar contra a porta -naquela época, elas ainda não eram blindadas.

Mudança de rota e copiloto morto

Fernando Murilo de Lima e Silva, piloto do avião, conseguiu acionar o código 7500 no transponder. Esse é um código internacional usado para avisar aos órgãos de controle de tráfego aéreo de que o avião está sob "interferência ilícita". Com o alerta, um caça Mirage da FAB (Força Aérea Brasileira) decolou da base aérea de Anápolis (GO) para acompanhar o voo.

Ainda sem saber as reais intenções do sequestrador, o comandante seguiu as orientações dele e mudou o rumo da aeronave. O controle de tráfego aéreo entrou em contato pelo rádio para confirmar a mudança de rota, sem mencionar que já havia recebido o alerta do comandante.