Americanas tentam aprovar seu plano de recuperação: agora vai?

Mas as ações irão valer menos. Como parte da dívida da empresa com bancos será trocada por novas ações, quem hoje tem papéis da empresa vai ver o valor desses ativos diluído proporcionalmente ao aporte. A empresa valia cerca de R$ 1 bilhão em valor de mercado. Com a capitalização de R$ 24 bilhões, as ações da empresa vão valer muito menos. "Ou seja, o valor da ação não refletirá mais o quanto a companhia vale", explica José Eduardo Daronco, analista da Suno Research. Assim, quem hoje tem ações da empresa está tentando se desfazer do papel.

A aprovação do plano é essencial para a sobrevivência da companhia. Especialistas do mercado financeiro acreditam que, sem esse aporte, a empresa não sobreviveria, diz Virgilio Lage, especialista da Valor Investimentos. "O aporte favorece o caixa da empresa", afirma.

Plano de recuperação judicial pode ser finalmente aprovado

Outros bancos também apoiam o PSA, que foi apresentado em março à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Bradesco, Itaú Unibanco, Santander Brasil, BTG Pactual, BV e Daycoval já haviam demonstrado que devem seguir o plano proposto pela varejista.

Com as novas adesões, o plano conta com o apoio de mais de 50% dos credores da companhia. Trata-se do apoio necessário para aprová-lo. No fato relevante divulgado ontem, as Americanas disseram manterão os acionistas e o mercado em geral atualizados acerca de novas adesões ao PSA e demais assuntos relacionados.

O débito da companhia com os bancos Santander, BTG Pactual, Itaú Unibanco e Bradesco representa 35% da dívida. Ao conseguir o apoio das quatro instituições financeiras no final de novembro, Leonardo Coelho, atual CEO, afirmou em comunicado divulgado à imprensa que o acordo era um marco importante do processo de recuperação judicial e um "significativo progresso da Americanas no caminho para a meta de emergir como uma empresa mais forte".